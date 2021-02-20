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Buse, Balkan üçüncüsü

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Buse, Balkan üçüncüsü
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İstanbul'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonasında, Kıbrıslı Türk atlet ile Kıbrıslı Rum atletler rakip oldular.
Türkiye Atletizm Milli Takımı adına yarışan Buse Savaşkan, Kıbrıslı Rum atletler Styliani Ioannidu ve Desponia Charambous yüksek atlamada yarıştılar. Buse, Kıbrıslı Rum rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkarken, Balkan üçüncüsü oldu.
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