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Buse, Balkan Şampiyonası’nda tecrübe kazandı

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Buse, Balkan Şampiyonası’nda tecrübe kazandı
KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Buse Savaşkan, Sırbistan’da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yarıştı.
Bu yıl 74’üncüsü düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası, 26-27 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı. 15. yüzyıldan kalma Smederevo Kalesi’nin içine kurulan özel tartan pistte yer alan organizasyonda milli atletimiz Buse Savaşkan Türkiye Milli Takımı ile yer aldı.
Buse, yüksek atlama branşında 1,74’lük derecesi ile yarışmayı 14’üncü tamamlayarak tecrübeli atletler arasında deneyim kazandığı bir yarış geçirdi.
 
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