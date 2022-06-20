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Buse Balkan beşincisi

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Buse Balkan beşincisi
75. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası 18-19 Haziran tarihlerinde Romanya’nın Craiova kentinde düzenlendi. Elit atletlerimizden Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı ile organizasyonda yarıştı. İkinci günde yüksek atlama branşında yarışan Buse, elde ettiği 1.80’lik derecesi ile beşinci oldu. 1.75 ve 1.80’lik yükseklikleri ilk hakkında geçen Buse, 1.85’lik derecede üç hakkında başarılı olamadı. Yarışın tamamlanmasının ardından elit atlet 1.80’lik derecesi ile beşinci oldu.
 
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