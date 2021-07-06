Buse Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Buse Savaşkan, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda yer alacak Türkiye Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

Avrupa U23 Şampiyonası, Avrupa Atletizm Birliği tarafından 8-11 Temmuz tarihleri arasında Estonya’nın Tallin şehrinde düzenlenecek. Bu önemli organizasyon öncesi Türkiye U23 Milli Takımı açıklandı. 50 kişinin yer aldığı Türk Milli Takımı’nda temsilcimiz Buse Savaşkan da yer alacak. Savaşkan, olimpiyatlarda da yer alacak sporcuların bulunacağı organizasyonda yüksek atlama branşında yarışacak.

