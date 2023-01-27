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Buse, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

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Buse, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor
KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek olan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu yıl Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da 2-5 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Milli atletimiz de bu önemli şampiyonada yarışacak.
FRANSA’DA YARIŞACAK
Şampiyonaya hazırlanan Türkiye Milli Takımı’nda yer alan Buse de hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yeni sezona iyi başlayan ve TAF tarafından düzenlenen olimpik deneme yarışlarına da katılan temsilcimiz, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Fransa’nın Hirson kentinde düzenlenecek yarışmada derece arayacak. Şampiyonaya kadar birçok ulusal ve uluslararası organizasyona katılacak olan Buse, yoğun temponun ardından Türkiye Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’na katılacak.
 
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