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Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak

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Bursa’da düzenlenen 90. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında 1.86’lık derecesi ile Türkiye şampiyonu olan Buse Savaşkan, Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Milli Takımında yer alıyor

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Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Ülkemizin elit atletlerinden Buse Savaşkan, Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.
Geride bıraktığımız hafta sonu Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Bursa’da düzenlenen 90. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında 1.86’lık derecesi ile Türkiye şampiyonu olan Buse, başarılarına bir yenisini eklemişti.
Cezayir’in Oran şehrinde başlayan 19. Akdeniz Oyunları’na katılan 40 kişilik kafile ile bu ülkeye giden Buse, 30 Haziran’da başlayacak atletizm branşında 3 Temmuz Pazar günü yarışacak.
 
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