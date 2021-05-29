Bursa’da başarının adı Taygun

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti.

100 metre branşında kendi final serisinde birinci olan TaygunArtan Özcihan, kişisel derecesini de geliştirdi. Genel sıralamada henüz 17 yaşında olmasına rağmen Taygun, 20 yaş altı kategorisi beşincisi oldu.

Taygun, Türkiye U20 Şampiyonası’nda 100 metre branşında piste çıktı. Serisinde 11.04’lük derecesi ile birinci gelen Taygun, U20 B Finalinde ise 10.96 ile finali ilk sırada tamamladı. Kendi finalinde 11 saniyenin altında koşan tek atlet olan Taygun, genel klasmanda ise beşinci olarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Taygun Artan Özcihan bugün 200 metrede piste çıktı. 22.13'lük derecesi ile U20 A Finaline kaldı. Final yarışı yarın 15.00'te koşulacak.

