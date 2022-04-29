Birkan Uzun Zirve Yarışı 8 Mayıs’ta

Atletizm Federasyonu, Birleşik Devletler’de geçirdiği kayak kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Birkan Uzun anısına ‘Zirve Koşusu’ düzenliyor.

Federasyon ‘gelenekselleştirilecek’ ve her yıl farklı bölgede yapılacak yarışın birincisini 8 Mayıs Pazar günü Geçitkale/Mersinlik Piknik Alanı’nda yapacak.

Ailelerin de katılımını sağlamak amacıyla çocuklar için eğlence alanının da yer alacağı organizasyonda erkek atletler 10 kilometre, kadınlar sporcular ise 5 kilometrelik parkurda yarışacak.

Ana sponsorun Vakıflar olacağı yarış sonunda her iki kategoride birinci sırayı alacak atletler 10 Temmuz’da Almanya’da yer alacak bir organizasyonda da mücadele hakkı kazanacak.

“Birkan Uzun Zirve Koşusu”nda derece elde eden sporculara para ödülü de verilecek.

Öte yandan, Atletizm Federasyonu, 30 Mayıs’ta da merhum eğitmen Orhan Demircan anısına Güzelyurt’ta “Atmalar Yarışı” organize ediyor.

U16,18,20 ve Büyükler kategorilerindeki yarışlarda barajı geçecek sporcular, 7-8 Mayıs’ta Bursa’da yapılacak “Nurullah İvakAtmalarYarışması”na katılma hakkı kazanacak.

