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Birincilikler, Kemal, Berkay, Ayşa ve Simay’ın

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Triatlon Federasyonu sezonun son organizasyonunu İskele’de gerçekleştirirken, triatletler sprint ve olimpik mesafede kıyasıya mücadele etti. Sprint mesafede birincilik Tüfekçi kulübünden Berkay Ramiz’in olurken, olimpik mesafede birinciliği Ares kulübü’nden Kemal Elektrikçi elde etti. olimpik mesafe kadınlar birinciliğini Tüfekçi Spor Kulübü’nden Aslı Simay Yazıcı, sprint mesafede ise Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça elde etti

Birincilikler, Kemal, Berkay, Ayşa ve Simay’ın
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele Triatlonu Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşti.
Federasyona üye Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü ve Tüfekçi Spor Kulübü sporcuları yanında ferdi sporcuların da katılımı ile organize edilen yarışların bu sezonki sonuncusu İskele’de başarı ile tamamlandı.
İskele’deki sezonun son yarışında sporcular sprint ve olimpik mesafede yarıştı. Bireysel yarışların yanında takım kayıtlı sporcuların da kendi arasındaki yarışı hayli heyecanlı geçti. Sporcular sprint mesafede 750 metre yüzüp, 20 kilometre bisiklet sürüp, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpik mesafede ise 1,5 kilometre yüzüldü, 40 kilometre bisiklet sürüldü ve 10 kilometre koşularak yarış tamamlandı.
Sprint mesafede 17, olimpik mesafede 11 ve 5 de takım olarak katılım yapılan İskele triatlonunda genel klasman birinciliğini olimpik mesafede Ares Spor Kulübü’nden Kemal Elektrikçi, sprint mesafede ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden Berkay Ramiz elde etti.
Yarışmada alınan sonuçlar şöyle:
Sprint – Kadınlar
1.Ayşa Küçükakça           Ares      1:16:07
2.Fiona Addington          Ferdi     1:31:09
3.Pembe Abohorlu         Aspava 1:44:35
Sprint – Erkekler
1.Berkay Ramiz                Tüfekçi                 1:09:57.6
2.Tuğcan Özkızan            Tüfekçi                 1:13:07.8
3.Dinçer Şoföroğlu          Tüfekçi                 1:14:44.6
4.Ersun Hasan                   Tüfekçi                 1:15:23.5
5.Mustafa Aslan              Tüfekçi                 1:15:25.5
6.Ali Dükyancı                   Tüfekçi                 1:17:19.8
7.Kerem Güneşer           Tüfekçi                 1:17:25.5
8.Hasan Sineli Eratlılar   Aspava 1:19:15.6
9.Görkem Bulunç            Ferdi     1:20:47.5
10.Emir Abdullah Turalı Aspava 1:23:37.2
11.Mark Weavers           Ferdi     1:25:30.9
12.Erhan Raif                     Ferdi     1:34:35.6
13.Hasan Karşılı                                Tüfekçi                 1:35:45.3
14.Doğuş Arman              Tüfekçi                 1:36:13.4
Olimpik – Kadınlar
1.Aslı Simay Yazıcı            Tüfekçi 2:32:08
2.Mine Devrim                 Tüfekçi 2:41:47
Olimpik – Erkekler
1.Kemal Elektrikçi            Ares                      2:12:24.3
2.Berk Bagrikara              Aspava                                 2:13:49.0
3.Şevki Ahcıhoca             Aspava                                2:16:20.2
4.Emre Yazıcı                     Ferdi                     2:21:22.3
5.Murat Çiftci                    Aspava                 2:22:22.8
6.Şevket Türel                  Ferdi                     2:28:34.3
7.Cemal Abohorlu           Aspava                 2:37:39.6
8.Özgü Özyiğit                  Tüfekçi                 2:41:48.3
9.Mustafa Korkut            Aspava                                2:51:05.8
Olimpik – Takım
1. Team Itech (Dogukan U., Huseyin Ilker E., Tuncay I.) 1:56:22
2. Hasan Ak., Kalender Ç., Osman A.                                     2:15:10
3. Mustafa Y., Mehmet B., Serkan B.                                     2:18:31
4. Red Line (Yılmaz E., Bora Ş., Muhit İ.)                                               2:20:16
5. Grandstructures Design Ltd.(Murat Mehrubeoğlu,Hakan Korsan)      2:52:59
 
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