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Berk, Türkiye’de birinciliğe koştu

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Berk Bağrıkara, Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediği 2021 sezonunun ilk triatlon yarışında kendi kategorisinde birinci geldi

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Berk, Türkiye’de birinciliğe koştu
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Berk Bağrıkara, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Yenişehir Triatlonunda yarıştı.
2021 sezonunun ilk triatlon yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonda yarışta kendi kategorisi olan 20 – 24 Yaş grubunda birinci gelen Berk Bağrıkara elde ettiği derecesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“2021 sezonunun ilk triatlon yarışına Kuzey Kıbrıs’ı temsilen yarışa katılıp yaş grubumda en iyi dereceyi elde ettim.
Arkamda duran, desteklerini esirgemeyen Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya’ya, Sertaç Bozatlı hocama, Mithat Tekçam hocama, Nazım Serkan Burgul hocama veAspava Spor Kulübü’ne teşekkürü borç bilirim.
Bu daha başlangıç hedefimiz 2 Mayıs’ta düzenlenecek olan Didim Sprint Triatlon (puanlı) yarışında daha da başarılı olmaktır.
 
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