Başakşehir’in futbolcusu,Yiğitcan’a emanet

Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, İstanbul’da Başakşehir’in genç yeteneği Mete Kaan Demir’e koşu mekaniği ve sürat çalıştırması yaptırıyor

Rekortmen milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, 2 hafta önce özel davetle koşu mekaniği ve sürat üzerine özel ders vermek üzere İstanbul’a gitti.

İstanbul’a Türkiye Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in genç yeteneği Mete Kaan Demir’i çalıştırmak için giden Yiğitcan, Mete’ye koşu mekaniği ve sürat çalıştırması yaptırıyor. Önümüzde günlerde Şampiyonlar Liginde boy gösterecek genç yeteneğe önemli katkılarda bulunarak maçlara hazır olması için özel çalışmalar yaptıran Yiğitcan, futbolcunun gelişimine katkı koyuyor.

Türkiye U19 Ve U21 Milli Takımlarda oynamış olan bu senenin başında Başakşehir takımına katılan Mete Kaan, son haftalarda ilk 11’de kendisine yer bulmaya başladı.

Geçen sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonunun genç yıldızıyla beraber çalışan Yiğitcan Hekimoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Böylesine başarılı bir kulüpte oynayan, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek ve milli takımlar seviyesinde oynayan bir futbolcuyla çalışmaktan büyük zevk duymaktayım. Özellikle kendi branşımla ilgili bir konuyu aktarmaktan ve bu seviyede eğitim vermekten son derece gururluyum. Profesyonel bakış açısına sahip bir futbolcuyla çalışmak hem zevkli hem de işin tüm detaylarına dikkat etmeniz gerekirken seviyenin çok yukarda olduğunu fark ediyorsunuz.

Ülkemizde de bu tür profesyonel bakış açısının var olması gerektiğine bu anlamda her türlü profesyonel desteğe hazır olduğumu belirtmek isterim.”

