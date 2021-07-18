Barış koşusunda zafer Hakan ve Buse’nin

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, Girne’de gerçekleştirildi.

Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı’nda başlayıp Girne kordonboyundaki Atatürk Büstü önünde tamamlandı.Sekiz kilometrelik mesafede yapılan yarışta kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü ve KKTC Atletizm Federasyonu Halil Samani tarafından takdim edildi.

Erkekler Genel Klasman

Hakan Tazegül 28.30

Yusuf Gökalp 28.41

Eser Kurt 28.42

Erkekler 17-19 Yaş

Ömer Faruk Kıcım 35.20

Erkekler 20-35 Yaş

Yusuf Gökalp 28.41

Veli Atikoğlu 29.12

Halil Efe İri 29.51

Erkekler 36-45 Yaş

Hakan Tazegül 28.30

Eser Kurt 28.42

Ali Korkmaz 31.42

Erkekler 46-50 Yaş

Tamer Isırgan 32.55

Serkan Can 46.04

Erkekler 51 Yaş Üzeri

Arif Zing 35.25

Mehmet İneci 36.49

Metin Marmara 38.51

Kadınlar Genel Klasman

Buse Üreten 39.30

NövberÜstünışık 49.45

Kadriye Debreli 50.56

Kadınlar 20-35 Yaş

Buse Üreten 39.30

NövberÜstünışık 49.45

Kadınlar 51 Yaş Üzeri

Kadriye Debreli 50.56

Erkekler Takım Sıralaması

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

PaceMakersCyprus

Polis Emeklileri Derneği

