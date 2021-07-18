Barış koşusunda zafer Hakan ve Buse’nin

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, Girne’de gerçekleştirildi.
Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı’nda başlayıp Girne kordonboyundaki Atatürk Büstü önünde tamamlandı.Sekiz kilometrelik mesafede yapılan yarışta kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü ve KKTC Atletizm Federasyonu Halil Samani tarafından takdim edildi.
Erkekler Genel Klasman
Hakan Tazegül 28.30
Yusuf Gökalp 28.41
Eser Kurt 28.42
Erkekler 17-19 Yaş
Ömer Faruk Kıcım 35.20
Erkekler 20-35 Yaş
Yusuf Gökalp 28.41
Veli Atikoğlu 29.12
Halil Efe İri 29.51
Erkekler 36-45 Yaş
Hakan Tazegül 28.30
Eser Kurt 28.42
Ali Korkmaz 31.42
Erkekler 46-50 Yaş
Tamer Isırgan 32.55
Serkan Can 46.04
Erkekler 51 Yaş Üzeri
Arif Zing 35.25
Mehmet İneci 36.49
Metin Marmara 38.51
Kadınlar Genel Klasman
Buse Üreten 39.30
NövberÜstünışık 49.45
Kadriye Debreli 50.56
Kadınlar 20-35 Yaş
Buse Üreten 39.30
NövberÜstünışık 49.45
Kadınlar 51 Yaş Üzeri
Kadriye Debreli 50.56
Erkekler Takım Sıralaması
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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