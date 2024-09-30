banner913
banner932
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
14 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
30 0
 
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
20 0
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
24 0
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
24 0
Ani ve gayri tabii ölüm
Ani ve gayri tabii ölüm
89 0
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
22 0
banner1032

Ayten Benli’den Balkan ve Türkiye rekoru!

banner1020

banner1045
Ayten Benli’den Balkan ve Türkiye rekoru!
banner971
Master Atlet Ayten Balkan Mesterler Atletizm Şampiyonası’ndan yeni rekorlarla döndüğünü belirtti. Ayten Benli, Uzun atlama ve 3 adım atlamada  balkan rekoru, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı.
Master Atlet Ayten Benli, Balkan Mesterler Atletizm Şampiyonasında, uzun atlama ve. 3 adım atlamada Balkan rekoru, yüksek atlamada ise Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
Ayten Benli, yeni rekorlarla ülkeye döndüğünü belirtti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Master Atlet Ayten Benli şunları ifade etti:
“Balkan Mesterler Atletizm Şampiyonasından yine yeni rekorlarla ülkeme dönüyorum.
Her yarış bir tecrübe ve yeni hedef demek
Yaş alsamda daha iyisi için yola çıkarım
Bir öncekinden ders çıkartır hedefe koşarım
Yarışırken ülkemi gururlandırmak isterim
2 Balkan ve 3 Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldum
Uzun atlama ve. 3 adım atlama balkan rekoru
Yüksek atlama Türkiye rekoru”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.