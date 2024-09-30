Ayten Benli’den Balkan ve Türkiye rekoru!

Master Atlet Ayten Balkan Mesterler Atletizm Şampiyonası’ndan yeni rekorlarla döndüğünü belirtti. Ayten Benli, Uzun atlama ve 3 adım atlamada balkan rekoru, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı.

Master Atlet Ayten Benli, Balkan Mesterler Atletizm Şampiyonasında, uzun atlama ve. 3 adım atlamada Balkan rekoru, yüksek atlamada ise Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Ayten Benli, yeni rekorlarla ülkeye döndüğünü belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Master Atlet Ayten Benli şunları ifade etti:

“Balkan Mesterler Atletizm Şampiyonasından yine yeni rekorlarla ülkeme dönüyorum.

Her yarış bir tecrübe ve yeni hedef demek

Yaş alsamda daha iyisi için yola çıkarım

Bir öncekinden ders çıkartır hedefe koşarım

Yarışırken ülkemi gururlandırmak isterim

2 Balkan ve 3 Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldum

Uzun atlama ve. 3 adım atlama balkan rekoru

Yüksek atlama Türkiye rekoru”

