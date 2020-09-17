Atletlerimiz Türkiye’yi, Romanya’da temsil edecek

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Buse Savaşkan ve Tuğba Aydın, 19-20 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın Cluj şehrinde düzenlenecek olan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacaklar.
Buse Savaşkan ve Tuğba Aydın geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılı sonuçlar sonrasında Türkiye milli takımına seçildi. Atletlerimiz bugün organizasyona katılmak için kafileyle birlikte Romanya’ya hareket etti.
4-5 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Buse Savaşkan yüksek atlama branşında 1.79’luk derecesi ve Tuğba Aydın ise uzun atlama branşında 5.79’luk derecesi ile Türkiye şampiyonu olmuştu.
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