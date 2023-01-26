Atletlerimiz Bursa’da tecrübe kazandı

Bursa’da 24-25 Ocak tarihlerinde Osmangazi Atletizm Salonu’nda yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonası’na katılan atletlerimiz Gürsu Gülerler, Aslıhan Kandil ve Ecem Çelik yarışlarda tecrübe kazandılar

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı üç sporcumuz, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarıştı.

Bursa’da 24-25 Ocak tarihlerinde Osmangazi Atletizm Salonu’nda yer alan, başkanlığını Ferhat Sakallı, antrenörlük görevini Salih Boransel’in yaptığı kafilede atletlerimiz Gürsu Gülerler, Aslıhan Kandil ve Ecem Çelik branşlarında yarışmalara katıldılar.

KANDİL VE ÇELİK TECRÜBE KAZANDILAR

60 metre branşında Aslıhan Kandil, seçme serisini 8.15’lik derecesi ile ikinci sırada tamamladı. Finalde 8.16 koşan Kandil, sekizinci oldu.

Uzun atlama branşında yarışan Ecem Çelik, yer aldığı B grubunda elde ettiği 4.88’lik derecesi ile grubunda birinci olurken, genel sıralamada yedinci oldu. Bu yarışma ile birlikte Kandil ve Çelik ilk kez Türkiye’de yarışma tecrübesi yaşadılar ve ilerisi için umut vaat ettiler.

GÜLERLER KÜRSÜYÜ KIL PAYI KAÇIRDI

60 metre engelli branşında yarışan bir diğer atletimiz Gürsu Gülerler, seçme serisinde 8.54’lük derecesi ile üçüncü oldu. Finalde 8.38’lik derece elde eden Gülerler, 0.4 saliselik bir farkla dördüncü olarak kürsüye çıkma şansını yitirdi.

SIRADA U16 TÜRKİYE SALON ŞAMPİYONASI

U20 ve U18 Türkiye Salon şampiyonalarının tamamlanmasının ardından sıra Türkiye U16 Salon Şampiyonası’na geldi. Yine Bursa’da 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek yarışlara katılmak için KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi 31 Ocak Salı günü adadan ayrılacak.



