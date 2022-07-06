banner762
banner815
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
15 0
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
29 0
 
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
29 0
Kite Surfcüler Arda için buluştu
Kite Surfcüler Arda için buluştu
16 0
Doğan çalışmalara başladı
Doğan çalışmalara başladı
40 0
Pera Mackenzie kapılarını açtı
Pera Mackenzie kapılarını açtı
33 0
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
12 0
banner797
banner854

Atletlerimiz Almanya’da yarışacaklar

banner476

banner825
Atletlerimiz Almanya’da yarışacaklar
Yusuf Karayusufoğlu
Milli atletlerimizden Gönül Özkan ve Veli Atikoğlu 10 Temmuz 2022 tarihinde Pazar günü Almanya’da yapılacak olan maraton koşusu için bugün (Perşembe) Waldkraiburg (Almanya)’a gidecekler.
On yaş grubunda yarışacak olan her iki atletimiz de Almanya’da hedeflerinin genel klasmana girmek olduğunu belirttiler. Bugün Waldkraiburg’a gidecek olan atletlerimiz düne kadar antremanlarına devam ettiler. Özkan ve Atikoğlu on kilometrede kendi yaş gruplarında da iyi bir derece elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.