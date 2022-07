Atletlerimiz Almanya’da yarışacaklar

Yusuf Karayusufoğlu

Milli atletlerimizden Gönül Özkan ve Veli Atikoğlu 10 Temmuz 2022 tarihinde Pazar günü Almanya’da yapılacak olan maraton koşusu için bugün (Perşembe) Waldkraiburg (Almanya)’a gidecekler.

On yaş grubunda yarışacak olan her iki atletimiz de Almanya’da hedeflerinin genel klasmana girmek olduğunu belirttiler. Bugün Waldkraiburg’a gidecek olan atletlerimiz düne kadar antremanlarına devam ettiler. Özkan ve Atikoğlu on kilometrede kendi yaş gruplarında da iyi bir derece elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladılar.