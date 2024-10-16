Atletizmde yeni yüksek atlama minderleri teslim edildi

Atletizm Federasyonu’nun girişimi, Başbakanlık desteği sonrasında yeni yüksek atlama minderleri Salı günü gümrükten çıkarıldı. Güzelyurt ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sahasında bulunan minderler yenilenerek sporcuların kullanımına sunuldu

KKTC Atletizm Federasyonu’nun girişimleri, Başbakanlık desteği ile yeni yüksek atlama minderleri adaya geldi. Gümrük işlemleri tamamlanan minderler Güzelyurt ve Mağusa’ya teslim edildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda elit atlet Buse Savaşkan’ın elde ettiği başarı ve yüksek atlama branşında alt yaş gruplarındaki atletlerin Türkiye’de elde ettiği başarılar sonrasında bu branşa ilgi artıyor.

Atletizm Federasyonu’nun girişimi, Başbakanlık desteği sonrasında yeni yüksek atlama minderleri Salı günü gümrükten çıkarıldı.

Güzelyurt ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sahasında bulunan minderler yenilenerek sporcuların kullanımına sunuldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan yüksek atlama minderinin de tamiratı yapılacak. Ardından 2025 yılında yeni minder stattaki yerini alacak ve bu branşta gelecek vaat eden sporcuların daha rahat çalışması sağlanacak.

SAKALLI: GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK VE MİNDERLERİMİZ GELDİ

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Türkiye’de gerçekleştirilen alt yaş şampiyonasında başarılı olan sporcularla Başbakan Ünal Üstel’i ziyaretleri esnasında konuyu aktardıklarını belirtti.

Ferhat Sakallı, “Buse Savaşkan’ın yanı sıra Türkiye’de iki yaş kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülüklerimiz vardı. Sayın Başbakan’ı ziyaretimizde özellikle Mağusa’da hiç minderimiz olmadığını, buradaki sporcularımızın haftanın belirli günlerinde Lefkoşa’ya gelmek durumunda kaldığını ilettik. Güzelyurt’taki minderin de kullanılamayacak hale geldiğini söyledik. Gerekli girişimleri yaptık ve minderlerimiz geçtiğimiz hafta geldi. Birini DAÜ, diğerini Güzelyurt’a ilettik ve sporcularımızın kullanımına verdik” ifadelerini kullandı.

“Buse’nin olimpiyatlara gitmesi bize bu konuda inanılmaz bir inanç aşıladı”

Federasyon olarak minder adımını olumlu gördüklerini dile getiren Ferhat Sakallı, “Devamının gelmesi halinde uluslararası başarılar yakalayacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Sakallı, özellikle Buse Savaşkan’ın olimpiyatlarda olan başarısının bu branşa olan ilgiyi artırdığına işaret ederken, “Buse gibi birçok sporcumuz var. İmkan verilmesi durumunda diğer olimpiyatlara sporcu göndermek hayal olmayacak. Buse’nin olimpiyatlara gitmesi bize bu konuda inanılmaz bir inanç aşıladı” ifadelerini kullandı.

“ATLETİZMİN KENDİNE AİT BİR SAHAYA İHTİYACI VAR”

Atletizmin kendisine ait bir sahaya ihtiyacı olduğuna da vurgu yapan Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, “Bundan sonraki süreçte girişimlerimiz bunun için olacak” dedi. Sakallı, “Türkiye Milli Takımında, Türkiye kulüplerinde sporcularımız var. Türkiye şampiyonalarında madalya alan sporcularımız varken, kendimize ait bir sahamızın olmaması bizler için çok büyük bir dezavantajdır” dedi.

Sakallı, “Çocuklarımıza bu imkanı sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Bununla ilgili girişimleri ilgili mercilere yapacağız” ifadelerini kullandı.

