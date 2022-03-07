Atletizmde, Türkiye Atletizm Federasyonu ile önemli işbirliği

KKTC Atletizm Federasyonu ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bir süre önce federasyon başkanlığı görevine getirilen Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu ilk çalışmalarını dış temaslarla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Başkan Ferhat Sakallı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kılıç bir dizi temas yapmak üzere İstanbul’a giderken ülke atletizmi adına en önemli görüşme Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapıldı. Kıbrıs Türk atletizmi ile her zaman iyi ilişkileri bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı yeni döneme yönelik işbirliği protokolüne imza attı.

EĞİTİM VE TEKNİK KURULLAR ORTAK ÇALIŞMA YAPACAK

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar arasındaki işbirliği protokolü bu yıl 27. Balkan Atletizm Şampiyonası’nın yer aldığı Ataköy Atletizm Salonu’nda yer aldı. Protokol kapsamında iki federasyonun eğitim ve teknik kurulu arasında ortak çalışmalar yapılacak.

KKTC ATLETİZM FEDERASYONU’NUN BELİRLEYECEĞİ BARAJLARLA YARIŞMALARA KATILIM

KKTC adına yarışan milli sporcuların elit atletlerine Türk Milli Takımlarında kamp imkanı verilmesi kararlaştırılan protokolde, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından belirlenmiş katılım barajları yerine KKTC Atletizm Federasyonu tarafından belirlenecek barajlarla yarışmalara katılım sağlanacak.

KKTC KARMA VE LİG TAKIMLARI TÜRKİYE LİGLERİNDE YARIŞACAK

KKTC’de karma ve lig takımlarının (Yıldız, genç ve büyüklerde) Türkiye liglerinde yarışması kararlaştırılan protokolde, antrenörlük ve hakemlik kurslarının eş zamanlı ve ortak eğitimlerin yapılması yönünde mutabakata varıldı.

Protokolde ayrıca Türkiye Milli Takım kamplarının KKTC yapılması hususunda anlaşma sağlanırken, KKTC’de açılacak olan hakem ve antrenör kurslarındaki eğitmenlerin Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan davet edilmesi de kararlaştırıldı.

SAKALLI: İLERİSİ İÇİN UMUTLANDIK

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile imzalanan protokolle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek “İlerisi için umutlandık” dedi.

Türkiye’de gördükleri destekle ülkemizde her projeyi yapabileceklerine inandıklarını aktaran Ferhat Sakallı, bireysel sporlarla ambargoların kırılması adına söz aldıklarını söyledi. Türkiye’deki kulüplerle de mevcut iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini ve çocuklarımızı oraya adapte etme hedeflerinin olduğunu ifade eden Sakallı, burada ailelere önemli iş düştüğünü, bu ikili ilişkilerin çocuklar için bir gelecek olabileceğini sözlerine ekledi.

“SPORCULARIN KORUNMASI YASASI İLE İLGİLİ GİRİŞİM YAPACAĞIZ”

Ülkemizde de sporcuların korunması yönündeki yasanın da üzerine gideceklerini belirten KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, sporcuların ileride iş kaygısı çekmeden spor yapabilmeleri adına bunun önemli olduğunu, gerekli istişarelerin yapılacağını söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de görüşme yapacaklarını aktaran Sakallı, sporcuların askere gittiği dönemde o dönemin kaybolmaması için aktif sporcuların Ordu Milli Takım adı altında spor hayatlarını sürdürmeleri amaçlanıyor.

