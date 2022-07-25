Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası'yla sezon tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından ilk kez organize edilen Kıbrıs Şampiyonası’nda Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışlarda kulüpler ve ferdi lisanslı sporcular yer alarak yarıştılar

BÜYÜK ERKEK SONUÇLARI

BÜYÜK KADIN SONUÇLARI

U16 ERKEK SONUÇLARI

U16 KIZ SONUÇLARI

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından ilk kez organize edilen Kıbrıs Şampiyonası 23-24 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışlarda kulüpler ve ferdi lisanslı sporcular yer alarak yarıştı. Yarışlar sonunda büyükler kategorisinde erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinci olarak lig şampiyonluğunu da elde etti.İki gün gerçekleştirilen yarışlar sonunda Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAFF) puan cetveline göre yapılan puanlama sonunda kadınlarda ve erkeklerde en yüksek puanı elde eden sporcular da ödüllendirildi. Kadınlarda Tuğba Aydın, erkeklerde Taygun Artan Özcihan en yüksek puanı elde ederek 2 bin 500’er Türk Lirası para ödülünün de sahibi oldu. Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası ile birlikte sezon da tamamlanmış oldu. İki gün süren organizasyon sonunda oluşan dereceler şu şekilde:Gülle atma1. Hasan Caferoğlu (GAÜ) 10.302. Tolga Sağır (DAÜ) 9.923. Hüseyin Zekioğulları (Tüfekçi SK)Yüksek atlama1. Mehmet Baykent (GAÜ) 1.50110 metre engelli1. Mehmet Sakallı (GAÜ) 19.52Sırıkla atlama1. Burak Kırcal (Tüfekçi SK) 2.90100 metre1. Yiğitcan Hekimoğlu (GAÜ) 10.682. Taygun Artan Özcihan 10.853. Seyran Atanov (DAÜ) 12.56400 metre1. Demirhan Yüzüak (DAÜ) 54.732. Ömer Faruk Kıcım (Tüfekçi SK) 1:00.703. Mehmet Erduran (GAÜ) 1:04.81Cirit atma1. Alp Kardeş (GAÜ) 45.472. Ozan Yoran (Tüfekçi SK) 24.18Uzun atlama1. Burak Kırcal (Tüfekçi SK) 5.802. Hasan Kasap (Ferdi) 4.613. Mehmet Baykent (GAÜ) 3.961500 metre1. Yusuf Gökalp (Ferdi) 4:12.652. Halil Efe İri (Tüfekçi SK) 4:31.633. Murat Ateş (GAÜ) 5:00.285000 metre1. Eser Kurt 17:01.922. Ersan Çoker (GAÜ) 17:51.703. Tuğcan Özkızan 20.13.653000 metre engelli1. Mehmet Sakallı (GAÜ) 11:16.532. Halil Efe İri (Tüfekçi SK) 11:19.734x100 metre1. GAÜ (Yiğitcan Hekimoğlu-Taygun Artan Özcihan-Mehmet Erduran-Alp Kardeş)2. Tüfekçi SK (Tunç Berk Sarı-Ömer Faruk-Halil Efe İri-Ali Dükyancı) 54.61Çekiç Atma1. Hüseyin Zekioğulları (Tüfekçi SK) 42.252. Hasan Caferoğlu (GAÜ) 16.59Üç adım atlama1. Ozan Yoran (Tüfekçi SK) 10.912. Mehmet Baykent (GAÜ) 10.65400 metre engelli1. Mehmet Sakallı (GAÜ) 1:03.942. Halil Efe İri (Tüfekçi SK) 1:04.09200 metre1. Taygun Artan Özcihan (GAÜ) 21.532. Demirhan Yüzüak (DAÜ) 24.80800 metre1. Ömer Faruk Kıcım (Tüfekçi SK) 2:17.322. Murat Ateş (GAÜ) 2:23.57Disk atma1. Burak Kırcal (Tüfekçi SK) 25.662. Tolga Sağır (DAÜ) 24.153. Alp Kardeş (GAÜ) 20.494x400 metre1. GAÜ (Ersan Çoker-Mehmet Sakallı-Murat Ateş-Alp Kardeş) 4:08.172. Tüfekçi SK (Halil Efe İri-Özgü Özyiğit-Ömer Faruk-Ali Dükyancı) 4:10.423000 metre1. Ersan Çoker (GAÜ) 10:20.882. Tuğcan Özkızan 11:17.593. İsmet Abbasoğlu (Tüfekçi SK) 11:33.941. Girne Amerikan Üniversitesi (8733 Puan)2. Tüfekçi Spor Kulübü (6848 Puan)Gülle atma1. Merve Çubuk (DAÜ) 8.98100 metre1. Tuğba Aydın (DAÜ) 13.412. Azra Kızılbora 16.20400 metre1. Duygu Ağcabay (DAÜ) 1:13.91Uzun atlama1. Tuğba Aydın (DAÜ) 5.592. Sıla Okur (Ferdi) 3.931500 metre1. Yağmur Bozoğlan (Ferdi) 5:45.402. Duygu Ağcabay (DAÜ) 5:55.943. Naile Günbay (Ferdi) 6:58.525000 metre1. Gülseren Dayanık (DAÜ) 27:08.324x100 metre1. DAÜ 0:54.152. Ferdi 1:04.55Çekiç atma1. Merve Çubuk (DAÜ) 20.32Üç adım atlama1. Tuğba Aydın (DAÜ) 12.23400 metre engelli1. Sefa Nur Şahin (DAÜ) 1:21.51200 metre1. Doğa Eren (DAÜ) 26.852. Sefa Nur Şahin 29.293. Narin Sevim 32.38800 metre1. Yağmur Bozoğlan (Ferdi) 2:39.342. Şafak Oy (DAÜ) 3:55.89Disk atma1. Merve Çubuk (DAÜ) 18.604x4001. DAÜ 4:53.312. Ferdi 5:47.773000 metre1. Gülseren Dayanık (DAÜ) 15:49.491. Doğu Akdeniz Üniversitesi (7516 Puan)Gülle atma1. Mustafa Çınar Akgöl (Elit Spor Kulübü) 12.362. Yılgar Yarış Doğaç 12.32Yüksek atlama1. Erdinç İnçay 1.40100 metre1. Ahmet Efe Kaptan (DAÜ) 12.44Cirit atma1. Musafa Çınar Akgöl (Elit Spor Kulübü) 29.46Uzun atlama1. Ramadan Coşkun 5.792. Musafa Çınar Akgöl (Elit Spor Kulübü) 4.761500 metre1. Ahmet Atikoğlu (Ferdi) 4:53.37200 metre1. Ramadan Coşkun 25.412. Ahmet Efe Kaptan (DAÜ) 25.93800 metre1. Ahmet Atikoğlu (Ferdi) 2:19.161. Doğu Akdeniz Üniversitesi (977 Puan)2. Elit Spor Kulübü (388 Puan)Yüksek atlama1. Özden Öztümen (Ferdi) 1.35100 metre1. Aslıhan Kandil 13.042. Laren Şeren 13.553. Nisan Atamen 14.39400 metre1. Ada Kafa 47.562. Rüya Sezai 53.443. Beyza Turan (DAÜ) 57.72Uzun atlama1. Ecem Nehir Çelik (Ferdi) 5.072. Berra Çokdal (Ferdi) 3.874x100 metre1. DAÜ (Zeynep Turan-Rüya Sezai-Rüya Tamel-Beyza Turan) 1:04.27Üç adım atlama1. Ecem Nehir Çelik 10.59200 metre1. Aslıhan Kandil 27.102. Laren Şeren 28.293. Rüya Sezai (DAÜ) 30.761. Doğu Akdeniz Üniversitesi (1401 Puan)