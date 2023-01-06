Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası ikinci gün yarışları ile tamamlandı. U14, U16, U18, U20 ve büyükler kategorilerinde yapılan şampiyona Atatürk Stadı’nda yer aldı. Büyükler kategorisi lig şeklinde iki ayak halinde düzenlenen şampiyonada, alt yaş grupları federasyon seçme yarışları olarak gerçekleştirildi. Dün yapılan son gün yarışları ile noktalanan şampiyonanın son gün yarışlarında elde edilen dereceler şöyle:



U14 KIZLAR

200 metre

1. Ela Boransel 34.03

300 metre

1. Ela Boransel 58.14



U16 KIZLAR

200 metre

1. Doğa Türk 34.00

300 metre

1. Ada Kafa 46.14

Yüksek atlama

1. Özden Öztümen 1.35

Uzun atlama

1. Emine Damdelen 4.77



U18 KIZLAR

200 metre

1. Aslıhan Kandil 26.99

300 metre

1. Rüya Sezai 50.74

Yüksek atlama

1. Yağmur Ağınlı 1.30

Uzun atlama

1. Ecem Nehir Çelik 5.10



U20 KIZLAR

200 metre

1. Yağmur Bozoğlan 28.01



BÜYÜK KADINLAR

200 metre

1. Narin Sevim 30.83

2. Şafak Oy 38.59

3. Selin Sönmez 40.99

Yüksek atlama

1. Beyza Celme 1.35

Uzun atlama

1. Sefanur Şahin 4.59

Gülle atma

1. Merve Çubuk 9.15

2. Nevin Oklu 9.00



U18 ERKEKLER

200 metre

1. Mert Tut 24.88

2. Mehmetcan Seyitler 25.55

400 metre engelli

1. Gürsu Gülerler 58.27

2. Zübeyr Durmaz 1:06.89

Uzun atlama

1. Turgut Çelikoğlu 6.01

Cirit atma

1. Mehmet Balcı 33.98



U20 ERKEKLER

Gülle atma

1. Kemal Bilgehan 11.11

Disk atma

1. Muhammet Miraç Çınar 22.66



BÜYÜK ERKEKLER

100 metre

1. WongaLungu 12.20

200 metre

1. Seyran Atjanov 23.90

2. WongaLungu 24.45

3. Demirhan Yüzüak 25.27

Sırıkla atlama

1. Eray Yücedağ 3.50

Disk atma

1. Tolga Sağır 26.02

Cirit atma

1. Adem Çavuşoğlu 52.40

2. Atillahan Ateş 42.86

3. Vural Öksüz 37.02

