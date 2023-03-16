Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları başladı. Bu yıl 16 ve 17 Mart tarihlerinde yıldız ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlar gelecek ay yapılacak olan okul yarışları öncesi okulların son durumlarını görme adına deneme niteliği de taşıyor. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso anısına bu yıl 13. kez düzenlenen yarışlar Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alıyor.



Melekler Takımı ve Hasan Ruso anısına saygı duruşu

Bu yıl düzenlenen 13. Hasan Ruso Yarışları, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi ve Hasan Ruso anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu esnasında federasyon yönetimi, hakemler ve sporcular “Melekler Takımı Unutulmayacak” yazılı pankartı birlikte taşıdı. Ortaokul ve lise takımlarının yer aldığı Hasan Ruso yarışlarının ilk gününde dereceye giren sporculara ödülleri Hasan Ruso’nun ailesi tarafından takdim edildi. İlk gün sonuçları şu şekilde:



Yıldız Kızlar

80 metre

1. Laren Şeren (Ferdi) 11.03

2. Deniz Dağdelen (TMK) 11.94

3. Elis Sermaye (NBC Lefkoşa) 12.54



800 metre

1. Ada Kafa (Ferdi) 2:35.89

2. Masal Sarıca (NBC Lefkoşa) 2:56.05

3. Masal Madencioğlu (Levent Kolej) 2:58.20



Uzun atlama

1. Gülten Güç (Levent Kolej) 4.17

2. Deniz Dağdelen (TMK) 3.97

3. Elvin Yeşilbulut (Erenköy Lisesi) 3.89



Gülle atma

1. Bejna Tavil (Erenköy Lisesi) 7.10

2. Ela Erdil (Levent Kolej) 6.68

3. Hatice Dilmaç (Ferdi) 6.32



Yıldız Erkek

80 metre

1. Emre İnceer (TMK) 10.98

2. Kaan Öztürk (Ferdi) 11.62

3. Erin Bolkaner (Ferdi) 11.63



800 metre

1. Efe Furkan Cansever (Ferdi) 2:55.50

2. Ada Özada (TMK) 2:54.54

3. Zafer Keser (Levent Kolej) 3:02.08



Yüksek atlama

1. Erdinç İnçay (Levent Kolej) 1.30



Cirit atma

1. Yalın Eşlik (TMK) 19.45



Genç kız

100 metre

1. Aslıhan Kandil (YDK Lefkoşa) 13.15

2. Beren Çokdal (Ferdi) 14.45

3. Aysel Bulancak (Kurtuluş Lisesi) 14.48



400 metre

1. Zeren Kargılı (Kurtuluş Lisesi) 1:08.84

2. Nilgün Akbulut (YDK Lefkoşa) 1:09.44

3. Rüya Sezai (Ferdi) 1:34.84



1500 metre

1. Ayşe Akmandor (Kurtuluş Lisesi) 5:43.50

2. Eliz Yeşilırmak (YDK Lefkoşa) 6:30.58



100 metre engelli

1. Cihan Birkaya (Kurtuluş Lisesi) 18.67

2. Bossan Akmemedova (YDK Lefkoşa) 19.18

3. Naz Ulusoy (Ferdi) 20.38



Üç adım atlama

1. Ecem Çelik (Ferdi) 10.66

2. Leman Akan (Kurtuluş Lisesi) 9.05



Disk atma

1. Nilgün Betmezoğlu (YDK Lefkoşa) 19.19

2. Kardelen Tekiner (Kurtuluş Lisesi) 17.87



Genç erkek

100 metre

1. Turgut Çelikoğlu (Ferdi) 11.81

2. Mert Tut (Ferdi) 12.18

3. Hüseyin A. Alçakoğlu (Erenköy Lisesi) 12.43



110 metre engelli

1. Gürsu Gülerler (YDK Lefkoşa) 15.87

2. Gökhan Yavuz (Erenköy Lisesi) 17.82

3. Alperen Karaoğlan (BEAL) 22.11



400 metre

1. Tahir Gazi (BEAL) 0:56.07

2. Niyazi Şila (TMK) 1:01.66

2. Teoman Zahteroğulları (Erenköy Lisesi) 1:03.36



1500 metre

1. Beyaz İneci (Ferdi) 4:53.38

2. Rojhat Güner (Erenköy Lisesi) 5:12.33

3. Zihni Metekan Kalmaz (Ferdi) 5:21.52



Yüksek atlama

1. Hüseyin A. Alçakoğlu (Erenköy Lisesi) 1.65

2. Kazım Rüstem Gül (Ferdi) 1.60

3. AldiyarYerzhanuly (NBC Lefkoşa) 1.60



Uzun atlama

1. Salih Ünveren (YDK Lefkoşa) 6.09

2. K. David Rıza (Ferdi) 5.76

3. Turgut Çelikoğlu (Ferdi) 5.76



Gülle atma

1. Mustafa Hısım (YDK Lefkoşa) 12.51

2. Yılgar Yarış Doğaç (TMK) 11.82

3. Mustafa Çınar Akargöl (Ferdi) 11.55



Cirit atma

1. Emre Erçelik (TED Koleji) 40.55

2. Serkan Duran (NBC Lefkoşa) 37.40

3. İnanç Genç (Ferdi) 37.13

