Atletizm ile cimnastik işbirliği

Atletizm ile Cimnastik Federasyonu işbirliği protokolüne imza atma yönünde görüş birliğine vardı

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ülke sporuna başarılı sporcular kazandırma adına bir toplantı gerçekleştirerek görüş alış verişinde bulundu. Federasyonun tadil edilerek yeniden kapılarını açtığı fintess salonunda gerçekleşen görüşmede iki federasyon, çalışmaları detaylandırarak ilerleyen günlerde işbirliği protokolüne imza atma yönünde görüş birliğine vardı.

Spor branşlarının temeli olan atletizm ve cimnastikte yapılacak işbirliği çerçevesinde gelişim gösteren sporcuların yeteneklerine göre diğer spor branşlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Her iki branşta yakalanacak ivmenin diğer branşlara da olumlu yansıyacağını düşünen Sakallı ve Sapsızoğlu, proje bazlı bilimsel veriler ışığında yapılacak çalışmalara son halini vererek işbirliği protokolüne imza atıp, ülke sporuna daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

