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Atletizm Federasyonu seçimli genel kurula gidiyor

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Atletizm Federasyonu seçimli genel kurula gidiyor
KKTC Atletizm Federasyonu’nda başkan Halil Samani’nin 11 Şubat 2022 Cuma günü istifasını sunmasıyla beraber yönetim kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Genel kurul 26 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde gerçekleştirilecek.
Genel kurul açılış ve divan başkanlığının oluşumu gündem maddesi ile başlayacak. 2021 faaliyet programının okunup onaya sunulmasının ardından 2022 yılı faaliyet programı üyelere aktarılacak. Mali raporun okunup aklanmasının ardından başkanlık seçimi gündem maddesi sonrası görüş ve öneriler kısmı ile genel kurul tamamlanacak.
Aday olmak isteyen kişiler genel kurul tarihinden 72 saat önce federasyondan temin edecekleri başvuru formu ile aday olabilecek.
 
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