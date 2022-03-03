Atletizm Federasyonu İstanbul’da temaslarda bulunuyor

KKTC Atletizm Federasyonu’nda cumartesi günü başkanlık görevine getirilen Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu çalışmalarına başladı. İlk olarak bir dizi temasta bulunma adına Başkan Ferhat Sakallı ve Yönetim Kurulu üyesi Cem Kılıç İstanbul’a gitti.

İstanbul’da başta Türkiye Atletizm Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirecek olan federasyon, Kıbrıslı Türk atletlerin gelişimi adına Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenleyeceği kamplara sporcuların katılımı için görüşmeler yapacak.

Federasyon yetkilileri ayrıca İstanbul’da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ENKA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kulüplerle de temaslar kurarak sporcuların bu kulüplere katılımı ile ilgili girişim gerçekleştirecek.



