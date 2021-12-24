Atatürk Yol Koşusu yapılacak

Atatürk Yol Koşusu, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde saat 07.00’de Alayköy’de başlayıp, Atatürk Stadı atletizm pisti bitiş çizgisinde sona erecek

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Yol Koşusu bu yıl 26 Aralık Pazar günü yapılacak.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada 10 kilometrelik mesafede büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yapılacak olan yol koşusu Alayköy’de her alan Hacı Ali Yeni Kanlı Üretim Çiftliği yol girişinde saat 07.00’de başlayacak ve Atatürk Stadı atletizm pisti bitiş çizgisinde sona erecek. Yarış öncesi saat 06.30’da Atatürk Stadı’ndan start alanına servis kalkacak.Yarışmalar genel klasman, takım sıralaması ve yaş kategorileri 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54. 55-59, 60+ olarak değerlendirilecek.

Aşısız tüm sporcuların 3 günlük antijen / PCR testlerini, aşılı tüm sporcuların iki haftalık PCR / antijen testleri ile birlikte aşı kartlarının fotokopilerini bilgi işlem masasına ibraz etmelerinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, göğüs numaralarının yarış günü bilgi işlem merkezinden temin edileceği duyuruldu.

Yarışa kayıt için federasyonun sosyal medya hesabındaki link ile kayıt yaptırılabileceği, irtibat için MHK ve bilgi işlemden 0533 863 10 67 (Hasan Başaranel) ve 0533 864 66 03 (Özgür Felek) numaralı telefonlar aranabileceği belirtildi.

