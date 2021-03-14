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Atakan koşu antrenmanlarına başladı

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Atakan koşu antrenmanlarına başladı
Bakanlar Kurulunun açık alanda temassız spor izni vermesinden sonra farklı spor dallarından birçok sporcu antrenmanlarına başladı.
Başarılı maraton koşucusu Osman Atakan da antrenmanlarına başlarken, uzun süredir koşmamanın olumsuzluğuna rağmen, spora yasağın kalkmasının mutluluğunu yaşadı. Osman Atakan, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve Türkiye’de katıldığı yarışlarda elde ettiği derecelerle biliniyor.
 
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