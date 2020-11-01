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Aresli Ironmanler, Türkiye'de başarılı

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Aresli Ironmanler, Türkiye'de başarılı
Ares Spor Kulübü triatletlerinden Cem Dağdelen ile Erkan Uyar Antalya'da gerçekleştirilen Ironman 70.3 Türkiye yarışmasında mücadele etti.
Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen Ironman 70.3 Türkiye yarışmasında sporcularımız 1.9 kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü ve 21.1 kilometre de koşarak finişe ulaştı.
Ares triatletleri Cem Dağdelen ve Erkan Uyar, Antalya Bellek'te gerçekleşen yarışmayı çok iyi derecelerle tamamladılar. Triatlon yarışlarının en zorlu ikinci mesafe yarışını Cem Dağdelen 5 saat 1 dakika 47 saniyede tamamlarken, Erkan Uyar 5 saat 31 dakika 21 saniyede finiş gördü.
 

 
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