Ares, triatletleri yeni sezona hazırlanıyor

Ares triatletleri yeni sezona antrenör Hüseyin Arhan yönetiminde sıkı antrenman temposu ile hazırlanırken, ferdi sporcu Emre Özbilge de Ares bünyesine katıldı. Kulüp başkanı Ahmet Özsoy yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dilerken, üst komitenin spor antrenman ve müsabakalarının yasaklanmasına yönelik düşüncesinin de yeniden gözden geçirilmesini istedi ve sporun yasaklanmasına karşı olduğunu sözlerine ekledi

Ülkemizin yüzme, bisiklet, koşu ve üç branşın birlikte yapıldığı triathlon dalında faaliyet gösteren spor kulüplerinden Ares Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2021 yılına yoğun antrenman temposu ile giren Ares, triatlon branşında ay sonu yapılacak xt duatlon yarışı ile sezonun ilk resmi organizasyonuna katılacak.

Hüseyin Arhan’ın baş antrenörlüğünde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Ares Spor Kulübü triatletleri, yüzme, bisiklet ve koşu antrenmanlarına haftanın 6 günü devam ediyor.

Triatlon braşında kısa zamanda başarılar elde eden ve ferdi olarak yarışmalara katılan Emre Özbilge de Ares bünyesinde katıldı ve Emre Özbilge de yeni sezonda Ares’in başarısı için ter dökecek.

Kulüp başkanı Ahmet Özsoy yeni sezon öncesi kulüp çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı ve tüm sporcular ile camiaya sakatlıksız ve kazasız güzel bir sezon diledi.

“Sporun yasaklanmasına karşıyız”

Ares Kulüp Başkanı Ahmet Özsoy yeni sezon çalışmalarına yönelik yaptığı açıklamada katıldıkları her branşta başarılı olmak için yer alıp mücadele ettiklerini ve içinde bulunduğumuz ay itibarı ile 7’inci kuruluş yıllarını kutlayacaklarını söyledi. Pandemi döneminde sporcuların büyük belirsizlik ve kısıtlamalar nedeniyle ciddi anlamda performans olarak gerilediğinin altını çizen Özsoy, “Sporun yasaklanması dünyanın hiçbir yerinde ilk alınan kararlar arasında değilken bizim ülkemizde ne yazık ki ilk açıklanan kararlar arasında sporun hemen yasaklandığını okuyoruz.

İngiltere’de her gün yüzlerce can kaybı, binlerce pozitif vaka tespit edilip sokağa çıkma yasağı getirilirken spor müsabakalarının, futbol Premier Lig’in devam ettiğini görüyoruz. Vakalar tespit edilirken birçok spor branşı faaliyetlerini sürdürdü ve hiçbir spor branşı nedeniyle virüsün bulaşma sayısı artmamıştır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önceki gün aldığı ve daha sonra iptal edilen kararlarında da yine tüm spor antrenmanlarının ve müsabakaların iptali yazıyordu. Sporcular ve sporun ruhu adına temennimiz bu tip bir kararın üretilmemesinden yanadır, spor müsabakaları belki tedbir amaçlı durdurulabilir ama sporun yasaklanması, antrenmanların durdurulmasına karşıyız” dedi.