Ares triatletleri Ironman Estonya’da zafere ulaştı

Estonya Tallinn’de yapılan Ironman 140.6 ve Ironman 70.3 yarışlarına katılan Ares Spor Kulübü triatletleri Hüseyin Arhan, Görkem Bulunç ve Kemal Taşçı, zorlu etapları tamamlamayı başardılar

Triatlon sporunun en zorlu yarışı olan Ironman ve Ironman 70.3 hafta sonu Estonya Tallinn’de yapıldı.

Ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri Hüseyin Arhan, Görkem Bulunç ve Kemal Taşçı, Estonya’daki zorlu yarışa katılarak finişe ulaşmayı başardılar.

Tallinn’de ilk olarak Ironman 140.6 yarışı koşuldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle zor bir hazırlık süreci geçiren Hüseyin Arhan, Estonya’da 3.9 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu mesafelerini 13 saat 11 dakika 20 saniyede tamamlayarak kariyerinin 8’inci Ironman finişe ulaştı. Koşu parkurunda sakatlığı nükseden Arhan yine de yarışı bitirmeyi başardı ve 8.Ironman madalyasını aldı.

Estonya’da ikinci gün ise Ironman 70.3 (Half Ironman) Avrupa Şampiyonası yapıldı ve bu yarışta da Ares triatletlerinden Görkem Bulunç ile Kemal Taşçı mücadele etti. Kemal Taşçı ve Görkem Bulunç, Ironman 70.3 Avrupa Şampiyonası’nda, Estonya’da 1.9 kilometre yüzüp, 90 kilometre bisiklet sürdüler ve hemen ardından da 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmayı başardılar. Ironman 70.3 Avrupa Şampiyonası’nı Görkem Bulunç 6 saat 52 dakika 34 saniyede, Kemal Taşçı ise 6 saat 57 dakika 30 saniyede tamamlamayı başardılar.

