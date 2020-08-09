Aquatlonun birincisi Mert Türsoy

Yeniboğaziçi Bedis Plajı’nda gerçekleştirilen Aquatlon Yarışmasında Mert Türsoy, genel klasman birincisi oldu. Kadınlar genel klasmanda birinciliği Ayşa Küçükakça elde etti

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Aquatlon Yarışması Yeniboğaziçi Bedis Plajı’nda gerçekleştirildi.

Toplam 38 sporcunun start altığı yarışmaya Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü ve ferdi sporcular katıldı.2,5 kilometre koşup ardından 1 kilometre yüzen ve tekrardan 2,5 kilometre koşarak finişe ulaşan sporcuların en hızlısı Tüfekçi Spor Kulübü’nden Mert Türsoy oldu. Yarışı 35 dakika 14 saniyede bitiren Mert’i 16 saniye arkasından Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan takip ederken, ikinciliği eldeetti.

Üçüncülük mücadelesi adeta nefes kesti. Neredeyse fotofiniş yapan 3 sporcudan finişe en hızlı giren Aspava Spor Kulübü’nden Şevki Ahcıhoca oldu ve üçüncülüğü elde etti.Aspava’dan Ekrem Kaide ve Ares’den Hüseyin Arhan ise 1’er saniye farkla finişten depar atarak geçtiler.

Bedis Aquatlon yarışında kadınlar genel klasmanda birinciliği ise Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Yarışı 43 dakika 36 saniyede tamamlayan Ayşa’yı takım arkadaşı Emine Seil Demirkıran 46 dakika 6 saniye ile takip etti. Kadınlar üçüncüsü ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden 48 dakika 43 saniye ile Mine Devrim oldu.

SONUÇLAR ŞÖYLE

ERKEKLER GENEL KLASMAN

1.Mert Türsoy Tüfekçi 35:14.1

2.Buğra Korahan Ares 35:30.0

3.Şevki Ahcıhoca Aspava 37:12.3

4.Ekrem Kaide Aspava 37:14.5

5.Hüseyin Arhan Ares 37:15.9

KADINLAR GENEL KLASMAN

1.Ayşa Küçükakça Ares 43:36.8

2.Emine Sevil Demirkıran Ares 46:06.0

3.Mine Devrim Tüfekçi 48:43.6

