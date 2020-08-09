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Aquatlonun birincisi Mert Türsoy

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Yeniboğaziçi Bedis Plajı’nda gerçekleştirilen Aquatlon Yarışmasında Mert Türsoy, genel klasman birincisi oldu. Kadınlar genel klasmanda birinciliği Ayşa Küçükakça elde etti

Aquatlonun birincisi Mert Türsoy
Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Aquatlon Yarışması Yeniboğaziçi Bedis Plajı’nda gerçekleştirildi.
Toplam 38 sporcunun start altığı yarışmaya Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü ve ferdi sporcular katıldı.2,5 kilometre koşup ardından 1 kilometre yüzen ve tekrardan 2,5 kilometre koşarak finişe ulaşan sporcuların en hızlısı Tüfekçi Spor Kulübü’nden Mert Türsoy oldu. Yarışı 35 dakika 14 saniyede bitiren Mert’i 16 saniye arkasından Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan takip ederken, ikinciliği eldeetti.
Üçüncülük mücadelesi adeta nefes kesti. Neredeyse fotofiniş yapan 3 sporcudan finişe en hızlı giren Aspava Spor Kulübü’nden Şevki Ahcıhoca oldu ve üçüncülüğü elde etti.Aspava’dan Ekrem Kaide ve Ares’den Hüseyin Arhan ise 1’er saniye farkla finişten depar atarak geçtiler.
Bedis Aquatlon yarışında kadınlar genel klasmanda birinciliği ise Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Yarışı 43 dakika 36 saniyede tamamlayan Ayşa’yı takım arkadaşı Emine Seil Demirkıran 46 dakika 6 saniye ile takip etti. Kadınlar üçüncüsü ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden 48 dakika 43 saniye ile Mine Devrim oldu.
SONUÇLAR ŞÖYLE
ERKEKLER GENEL KLASMAN
1.Mert Türsoy                        Tüfekçi                       35:14.1
2.Buğra Korahan                    Ares                35:30.0
3.Şevki Ahcıhoca                   Aspava                       37:12.3
4.Ekrem Kaide                                   Aspava                       37:14.5
5.Hüseyin Arhan                    Ares                37:15.9
KADINLAR GENEL KLASMAN
1.Ayşa Küçükakça                 Ares                43:36.8
2.Emine Sevil Demirkıran      Ares                46:06.0
3.Mine Devrim                                   Tüfekçi                       48:43.6
 
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