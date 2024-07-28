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Alkışlar genç atletlerimize

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Konya’da düzenlenen Türkiye U14 Şampiyonası yüksek atlama branşında Azra Avcı şampiyon, Kayla Uysal ise üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Kumsal Arsal ise 200 metre branşında Türkiye üçüncüsü olarak gururlandırdı

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Alkışlar genç atletlerimize
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Konya’da düzenlenen Türkiye U14 Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde atletlerimizden başarılı sonuçlar gelmeye devam etti. Yüksek atlama 2012 kızlar kategorisinde yarışan Azra Avcı Türkiye şampiyonu, Kayla Uysal ise Türkiye üçüncüsü olarak gururlandırdı. Kumsal Arsal ise 200 metre branşında Türkiye üçüncülüğüne koştu.
Konya’da düzenlenen Türkiye U14 Şampiyonası’nın ilk gününde yüksek atlamada Erdinç İnçay’ın1.64’lük derecesi ile birinci olmasının ardından gururlandıran başarılara Azra Avcı, Kayla Uysal, Kumsal Arsal imza attı.
AZRA TÜRKİYE ŞAMPİYONU, KAYLA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ
Yüksek atlama branşında 2012 kızlar kategorisinde Azra Avcı elde ettiği 1.47’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu. Kayla Uysal ise 1.35’lik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi, atletlerimiz kürsünün iki basamağında yer aldı.
KUMSAL, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNE KOŞTU
Bir diğer gelecek vaat eden atletimiz Kumsal Arsal ise önemli bir başarıya imza attı. 200 metre seçme serisinde birinci olarak finale kalan Kumsal, finali de 27.95 ile üçüncü olarak tamamlayarak gururlandıran başarılara bir yenisini ekledi.
Özellikle yüksek atlamada Paris Olimpiyatları’nda yer alan Buse Savaşkan’ın ardından genç atletlerin Konya’daki bu başarıları, atletizmde gelecek adına büyük umut vaat etti.
 
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