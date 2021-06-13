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Alayköy’deAksaray anısına koştular

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Alayköy’deAksaray anısına koştular
Alayköy Belediyesi ile Trucks Trading Ltd işbirliğinde düzenlenen 2021 Trucks Trading Ltd & Alayköy Belediyesi Hasan Aksaray Anı Koşusu gerçekleştirildi.
Sıcak havaya rağmen yoğun katılımın olduğu 2021 Trucks Trading Ltd & Alayköy Belediyesi Hasan Aksaray Anı Koşusu,sabahın erken saatlerinde başladı. 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen yarış, Trucks Trading Ofis önünde gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu.
 
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