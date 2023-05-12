Ada Kafa’nın hedefi büyük

Başarılı genç atlet Ada Kafa, katıldığı yarışlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekerken, ortaokullar arası yarışmalara da damga vurdu.

Ortaokullar arası yarışmalarda kızlar 800m ve 1500m, birincisi olan Ada, Türkiye’de yapılacak olan yarışmalara katılma hakkı kazandı. Hasan Maydon’unantrenörlüğünü yaptığı Ada, rekorlara çok yakın dereceler elde ederken, Türkiye’de katılacağı yarışlarda rekor kırmayı hedefleyecek. KKTC atletizm federasyonu U 16 milli takımında 300m branşında ülkemizi Türkiye'de temsil etmişti.

14 yaşında olan Ada Kafa,İskele Evkaf TMK da öğrenimini sürdürmekte.

