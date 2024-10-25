29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu düzenleniyor

KKTC Atletizm Federasyonu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) işbirliğinde 29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu düzenliyor. GAÜ’deyer alacak koşu 29 Ekim Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
5 kilometrelik mesafede yapılacak koşu erkekler ve kadınlarda genel klasman,18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü kategorilerinde olacak. Genel klasmanda dereceye girenler yaş kategorisinde dereceye girmeyecek.
Göğüs numaraları yarış günü saat 09.00 – 09.45 arasında dağıtılacak.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin federasyonun Facebook sayfasındaki kayıt linkini 28 Ekim Pazartesi saat 17.00’ye kadar doldurmaları gerektiği belirtildi.
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