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29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu düzenleniyor

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5 kilometrelik mesafede yapılacak koşu erkekler ve kadınlarda genel klasman,18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü kategorilerinde olacak

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29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu düzenleniyor
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KKTC Atletizm Federasyonu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) işbirliğinde 29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu düzenliyor. GAÜ’deyer alacak koşu 29 Ekim Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
5 kilometrelik mesafede yapılacak koşu erkekler ve kadınlarda genel klasman,18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü kategorilerinde olacak. Genel klasmanda dereceye girenler yaş kategorisinde dereceye girmeyecek.
Göğüs numaraları yarış günü saat 09.00 – 09.45 arasında dağıtılacak.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin federasyonun Facebook sayfasındaki kayıt linkini 28 Ekim Pazartesi saat 17.00’ye kadar doldurmaları gerektiği belirtildi.
 
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