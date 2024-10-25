29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu düzenleniyor

5 kilometrelik mesafede yapılacak koşu erkekler ve kadınlarda genel klasman,18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü kategorilerinde olacak

KKTC Atletizm Federasyonu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) işbirliğinde 29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu düzenliyor. GAÜ’deyer alacak koşu 29 Ekim Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

5 kilometrelik mesafede yapılacak koşu erkekler ve kadınlarda genel klasman,18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü kategorilerinde olacak. Genel klasmanda dereceye girenler yaş kategorisinde dereceye girmeyecek.

Göğüs numaraları yarış günü saat 09.00 – 09.45 arasında dağıtılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin federasyonun Facebook sayfasındaki kayıt linkini 28 Ekim Pazartesi saat 17.00’ye kadar doldurmaları gerektiği belirtildi.

