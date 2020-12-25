banner583
banner572
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
83 0
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
28 0
 
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
134 0
Zihnili Kütahya çıkışta
Zihnili Kütahya çıkışta
97 0
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
12 0
Siyasetin pisliğinden kaçtım
Siyasetin pisliğinden kaçtım
99 0
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
259 0
banner529
banner570

27 Aralık Atatürk Yol Koşusu ertelendi

banner476

banner577
27 Aralık Atatürk Yol Koşusu ertelendi
KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşusu ertelendi.
Ülkemizde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihte yapılması planlanan koşunun yapılacağı tarih Atletizm Federasyonu tarafından daha sonra duyurulacak.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.