KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşusu ertelendi.
Ülkemizde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihte yapılması planlanan koşunun yapılacağı tarih Atletizm Federasyonu tarafından daha sonra duyurulacak.
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