KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşusu ertelendi.

Ülkemizde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihte yapılması planlanan koşunun yapılacağı tarih Atletizm Federasyonu tarafından daha sonra duyurulacak.

