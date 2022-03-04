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2022 Kış Paralimpik Oyunları Pekin’de Gerçekleştirilecek Açılış Töreniyle Başlayacak

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2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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2022 Kış Paralimpik Oyunları Pekin’de Gerçekleştirilecek Açılış Töreniyle Başlayacak

2022 Kış Paralimpik Oyunları, Ulusal Pekin Stadı’nda gerçekleştirilecek törenle bugün başlayacak. Bu sene 13. kez düzenlenen oyunlara, Çin ilk defa ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin internet sitesindeki bilgilere göre, spor organizasyonuna 49 ülkeden 650’nin üzerinde sporcu katılıyor. Sporcular 6 branşta mücadele edecek. Biatlon, kayaklı koşu, tekerlekli sandalye körling, alp disiplini, buz hokeyi ve snowboard dallarının yer aldığı Kış Paralimpik Oyunları’nda toplam 78 yarış düzenlenecek. Dünyanın en büyük arama motoru Google bu organizasyona özel bir doodle hazırlayarak, kullanıcılara 2022 Kış Paralimpik Oyunları’nı hatırlattı. Peki Paralimpik nedir? Organizasyon programı nasıl? İşte 2022 Kış Paralimpik Oyunları hakkında merak edilenler…

Paralimpik Oyunlar, Olimpiyat Oyunları’nın hemen ardından yapılan bir spor etkinliğidir

2022 Kış Paralimpik Oyunları

Bu oyunlarda, çeşitli engelli gruplarından sporcular, çoklu spor etkinliklerine katılıyor. Paralimpik sözcüğü, Latince “eşit” anlamına gelen “paralel” ve Olimpik kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu oyunlar ilk kez 1960 yılındaki Roma Olimpiyat Oyunları’nın ardından gerçekleşmişti. Bu sene de Kış Olimpiyatları’nın son bulmasıyla bugün başlayacak.

 2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek

2022 Kış Paralimpik Oyunları

Çin’in başkenti Pekin’de yapılan müsabakalara bu sene Türkiye sporcu göndermedi. 2022 Kış Paralimpik Oyunları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport kanallarından izlenebilecek.

Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular oyunlara katılamayacak

Bu yıl Paralimpik Oyunlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle savaşın gölgesinde geçecek. Komite, “olimpiyat köyünde artan gerilim” gerekçesiyle Rus ve Belaruslu sporcuların bu yıl yarışmayacaklarını açıkladı. Normal şartlarda Rusya’dan 71, Belarus’tan ise 12 sporcu Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecekti. Fakat sporcuların tamamı yarışmalardan menedildi.

 Paralimpik Oyunları’nda Almanya; 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor

Toplam 364 madalya sahibi olan Almanya, uzun bir süredir liderliği elinde tutuyor. Almanya’yı 330 madalyayla Norveç ve 313 madalyayla Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.

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