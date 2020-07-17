20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu pazartesi yapılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, 8 kilometre olarak Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleştirilecek ve yarış Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde saat 19.00’da başlayacak

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayacak ve Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Büstü önünde tamamlanacak.

8 kilometre olarak Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleştirilecek olan yarış saat 19.00’da başlayacak. Yarışın kayıtları Barış ve Özgürlük Anıtı önünde saat 18.00’de yapılacak ve yarışın tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Koşu ile ilgili olarak irtibata geçmek isteyenlerin 0533 863 10 67 (Hasan Başaranel) ve 0533 849 94 44 (Özgür Felek) numaralı telefonlardan bilgi alabileceği belirtildi.

Güzergah:

Başlangıç: 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önü Alsancak Bitiş: Girne Kordon Atatürk Büstü önü (8 Km)

Kayıt Saati: 20 Temmuz 2020 Saat 18:00’de başlayacaktır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önü Alsancak

Yarış Başlama: 19:00

Ödüller:

Genel Klasman Kadın-Erkek- Takım Şampiyonlarına - Kupa

Genel Klasman Kadın-Erkek Ferdi sıralama - Madalya

Yaş Kategorileri (Kadın-Erkek): 17 -19, 20-35, 36- 45, 46-50, 51+

Ödül töreni yarışmanın bittiği alanda yapılacaktır.