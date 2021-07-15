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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusu yapılacak

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusu yapılacak
KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, 18 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayacak ve Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Büstü önünde tamamlanacak.Kayıtlar yarış günü Alsancak’ta yarışın başlangıç noktasında sabah saat 06.30’da başlayacak. Yarışın başlangıç saati ise 07.30 olarak duyuruldu.
Sekiz kilometrelik mesafede yapılacak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusunakadınlar ve erkekler kategorilerinde genel klasman, takım şampiyonlarına kupa takdimi yapılacak. Ayrıca yaş kategorilerinde de ödüller verilecek.
 
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