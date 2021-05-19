19 Mayıs için koştular

19 Mayıs Yol Koşusu koşulurken, kadınlarda Suna Evran Elmas, erkeklerde Yusuf Gökalp birinci oldular

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sportif etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yol Koşusu koşuldu.

8 kilometrelik güzergahta büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yapılan koşu, Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde bulunan Aqua City evlerinde saat 07.30’da başladı ve Lefkoşa Atatürk Stadı’nda tamamlandı.

Yarışma sonucuna göre kadınlar genel klasmanda Suna Evran Elmas birinci, Mine Devrim ikinci ve Ayşa Küçükakça üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanda birinciliği Yusuf Gökalp elde ederken, ikinci Veli Atikoğlu, üçüncü ise Cemal İneci oldu. Erkekler takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ilk sırada yer aldı. Kadınlar genel klasman birincisi ise Team VV oldu.

Yarışın ardından Atatürk Stadı’nda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani tarafından verildi.

