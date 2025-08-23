22.08.2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa–Karpaz Anayolu’nun 15-16. kilometreleri arasında Takhir Alekseevich Izmailov (E-20), 104 promil alkollü şekilde ZVR 014 plakalı aracıyla seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
- Güncel
- Türkiye
- Güney'den Haberler
- Dünya
- Ayaklı Gazete
- Spor
- Ekonomi
- Adli Haberler
- Siyaset
- Eğitim
- Vefat
- DR. FAZIL KÜÇÜK