Viyana’da Dünya Barışı Koro Festivali’ne katılan 23 Nisan İlkokulu Korosu, “Barış Meleği” özel ödülüne layık görüldü

23 Nisan İlkokulu Korosu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Birleşmiş Milletler çatısı altında bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Dünya Barışı Koro Festivali”nden “Barış Meleği” özel ödülüyle döndü.

21- 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen festival boyunca 23 Nisan İlkokulu Korosu, Birleşmiş Milletler merkez binasında ve çeşitli platformlarda konserler verdi.

23 Nisan İlkokulu öğrencileri, dünyaca ünlü Vienna Boys Choir’in Augarten Palace’ta düzenlediği atölye çalışmasına katıldı; çeşitli ülkelerinden gelen çocuk koroları ile ortak şarkılar söyleyerek ülkeyi tanıttı.

Viyana’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne nezaket ziyaretinde bulunan koro elemanları, orada da bir mini konser verdi

Çocuklar ayrıca, Festival Komitesi’nin düzenlediği ve UNICEF yararına yapılan bağış kampanyası için KKTC’den götürdükleri hediyelik eşyaları satarak katkıda bulundu.

23 Nisan İlkokulu Korosu, Vienna Concert Hall’de yer alan gala konseri sonrasında, festival komitesi tarafından “Angel of Peace” (Barış Meleği) özel ödülüne layık görüldü.