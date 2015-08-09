Kıbrıs’ın en genç ve iş garantili tek üniversitesi olan Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezunları hayallerine kavuşuyor. AKÜN bu yıl ilk mezunlarını verirken, mezun olan öğrencilerin yüzde 80’i iş hayatına atılmanın sevincini yaşıyor. Aldıkları donanımlı eğitim ile iş hayatına atılan öğrenciler, mezun oldukları bölümlerde Kıbrıs’ta binlerce kişiye hizmet veriyor. AKÜN Turizm Otelcilik Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan öğrenciler Kıbrıs’ta hizmet veren 5 yıldızlı otellerde çeşitli bölümlerde iş hayatına atıldı. Mezun olan öğrenciler ise, ailelerinin gurur kaynağı oldu.

TURİZMİN LOKOMOTİFİ MUTFAK KÜLTÜRÜ

AKÜN Turizm ve Otelcilik mezunları, Turizm cenneti olan Kıbrıs’ta sektöre kaliteli hizmet vermek için uzmanlardan aldıkları kaliteli eğitimi iş hayatında uygulamanın tadını çıkarıyor. Ayrıca Mutfak ve Aşçılık Bölümü mezunları ise Kıbrıs’taki lüks otellerde yerli ve yabancı turiste bir birinden lezzetli yemeklerle damaklara hitap ediyor. AKÜN yönetimi ise mezun olan öğrencilerin iş bulma konusunda her daim öğrencilerinin yanında olduğunu belirterek, mezun olan öğrencilere yeni hayatında başarılar diledi. Diğer yandan Akdeniz Karpaz Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim yılı için hayata bir adım önde başlamak isteyen genç değerlerimiz için kayıt çağrısında bulundu.