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Ziyamet-Kumyalı yolunda iki araç yüz yüze çarpıştı

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Ziyamet - Kumyalı ana yolunda bugün saat 18.00'de yolun sağına geçen araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı; üç kişi yaralandı

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Ziyamet-Kumyalı yolunda iki araç yüz yüze çarpıştı
 

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Mohammad Ali Erfani (E-37), yönetimindeki ZUE 914 plakalı salon araçla Kumyalı istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. ZUE 914 plakalı araç, karşı istikametten gelen Emine Türkan (K-28) yönetimindeki EL 271 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EL 271 plakalı araç sürücüsü Emine Türkan ile ZUE 914 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mostafa Erfani (E-33) ve Mohammad Hossein Erfani (E-41)  Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin saat 20.30 itibariyle sürdüğü belirtildi.
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