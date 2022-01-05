Zıpkınla balık avlama canına mal oldu

Gönyeli sakini Hasan Cambazoğlu zıpkınla balık avlarken hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de sakin Hasan Cambazoğlu (E-56), bugün Çatalköy'de, Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Konu şahıstan haber alınamaması üzerinde denizde ve karada Sahil Güvenlik, Polis ve Sivil savunma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapılması sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Aramalar sonucu saat 21.00 sıralarında söz konusu şahsın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafindan kayalıklar arasında bulundu.