Zincirleme kazayla 400 bin TL’den fazla hasara yol açtı

Gönyeli’de alkollü araç sürücüsü Hasan Kalender Yılmaz, zincirleme kazaya neden oldu 400 bin TL’den fazla hasara yol açtı

Gönyeli’de zincirleme kazaya neden olan Hasan Kalender Yılmaz tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14.09.2023 tarihinde saat 03.30’da Gönyeli’de Doğu Sokak üzerinde doğu istikametine doğru 85 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden zanlı Hasan Kalender Yılmaz’ın yönetimindeki MP 519 plakalı BMW marka salon araç sürücüsü aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Ceremial Dental Lab önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol dışına çıkarak Ceremial Dental Lab önündeki oto park alanı içerisinde Aburrahman Enes Şanverdi’nin park halinde bırakmış olduğu ZNT 569 plakalı Ford marka salon aracın sol arka kısmına çarptığını anlattı.

Polis memuru, çarpışmanın etkisi ile ileriye doğru savrulan ZNT 569 plakalı aracın Ceremial Dental isimli yerinin ön vitrin camına çarpıp, camı kırdığını söyledi.

Polis memuru, bu esnada MP 519 plakalı araç sürücüsünün aracını sağ ön kısmı ile ZNT 569 plakalı aracın sağ kısmında bulunan Gönyeli’de sakin Veli Tekdemir’in sorumluluğunda park halinde bırakılan LD 105 plakalı aracın sol ön kısmına çarptığını kaydetti.

Polis,, LD 105 plakalı araç ise çarpışmanın etkisi ile sağ kısmına doğru savrularak, sağ kısmında bulunan Mohammad Muharib’in sorumluluğunda park halinde bulunan VV 107 plakalı Nissan marka salon araca çarptığını belirtti.

Polis memuru, kazada, ZNT 569 plakalı salon araca 150 bin TL, LD 105 plakalı araca 100 bin TL, MP 519 plakalı araca 90 bin TL, vitrin camına 50 bin TL, VV 107 plakalı salon araca ise 20 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.