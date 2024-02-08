Zehir Tacirine Darbe

Narkotik ekipleri, bir uyuşturucu tacirine daha darbe vurdu. Polis ekiplerinin beş ay süren takip sonucu Girne’de düzenlediği Yapay Zeka Operasyonu’nda piyasa değeri 11 milyon TL değerinde 4 buçuk kilo ağırlığında 7 farklı türde uyuşturucu ele geçirildi Operasyonda 26 yaşındaki Ukraynalı Oleksii Pakholvhak tutuklandı. Zanlının, sosyal medyada yapay zeka kullanarak, farklı konumlara uyuşturucu madde bırakıp, alıcılara ulaştırdığı ortaya çıktı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen ve Yapay Zekâ Operasyonu adı verilen operasyonda, 26 yaşındaki Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak’ın kaldığı evde yapılan aramada, toplam 1 kilo 300 gram mefedron, 212 gram Hint keneviri, 10 gram kokain, 10 gram Amfetamin, 3 gram da MDMA (extacy) türü uyuşturucu ele geçirildi.Operasyonda, 2 kilo 5 gram ağırlığında toplam 20 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çikolata, şekerleme ve macun, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 500 ml yağ, 500 gram ağırlığında mantar, 20 gram ağırlığında likit ve LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 88 pul, bir hassas terazi ile bir metal öğütücü tespit edildi.Yaklaşık 4 buçuk kilogram ağırlığında 7 farklı türde uyuşturucunun 11 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.Operasyonda tutuklanan 26 yaşındaki Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Mahkemede olguları aktaran polis, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan zanlının dairesine 6 Şubat 2023 tarihinde operasyon düzenlediklerini açıkladı.Polis, 19.50-21.00 saatleri arasında yapılan aramada; evin salonunda 20 gram hintkeneviri, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü; yine ikametgahın mutfak kısmında bulunan buzdolabı kapısı içerisinde bir kilo 800 gram ağırlığında biri açık toplam 17 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çikolata, 30 gram ağırlığında bir paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çikolata, yaklaşık 50 gram 2 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan şeker ve bir paket yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde içerdiğine inanılan jelibon, 500 miligram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yağ, yatak odasında bulunan komodin içerisinde yaklaşık 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mantar, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain, 10 gram amfetamin türü uyuşturucu, 180 gram ağırlığında hintkeneviri, toplam 88 adet LCD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan pul, yaklaşık 120 gram ağırlığında 2 adet cam kavanoz içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan macun, yaklaşık 20 gram ağırlığında bir adet plastik şişe içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan likit, yaklaşık bir kilo 300 gram ağırlığında Mephedrone türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde ve yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan reçine ve bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ele geçirilen toplam 4 buçuk kilo uyuşturucu maddenin tahlil için analize gönderileceğini belirtti.Polis, zanlının Girne ve Lefkoşa’da yürütülen 5 aylık takip sonucu yakalandığını ifade etti.Polis, aranan şahıslar olduğunu da belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.