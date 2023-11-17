Zanlı yakını mahkemede olay çıkardı

Gönyeli’de uyuşturucuyla yakalanan ve benzer suçlar işlemesi nedeniyle 3 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verilen Ahmet Öztemer’in yakını, mahkeme avlusunda olay çıkardı, polis “makul kuvvet” kullanarak şahsı tutukladı

Gönyeli’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve metamfetamin türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan Ahmet Öztemer bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.Polis, 7 Kasım 2023 tarihinde, zanlının uyuşturucu aldığına ve satışını yaptığına yönelik bilgi aldıklarını, aynı gün, Yenikent’teki ikametgahından çıkarken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin türü,3 gram da hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.Polis memuru, zanlının benzer suçlardan daha önce yargılanarak, 6 ay hapse mahkum edildiğini, ayrıca askıda benzer suçtan davası olduğunu, teminata bağlı olduğu bu süre içerisinde yeniden suç işlediğini belirtti.Polis memuru, zanlının ayrıca mahkeme emrine itaatsizlik etme suçu da işlediğini belirtti.Polis, zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini, ayrıca eşi ile çocuğunun Türkiye’de yaşadığını ve onların yanına kaçabileceğini belirterek, 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.Zanlının avukatı tutukluluk talebine itiraz ederek, zanlının teminata bağlanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.Yargıç, zanlının benzer sabıkası olduğunu, benzer suçtan teminata bağlı olduğu dönemde yine suç işlediğini belirterek, zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.Kararın ardından mahkeme avlusunda toplanan zanlının arkadaşı Serkan Özmengi yüksek sesle bağırarak, mahkeme kararına isyan etti. Mahkemeye saygısızlık yapan, uygunuz hal ve tavırlar sergileyen, bağırarak, rahatsızlık yaratan Özmengi, mahkeme avlusunda narkotik ekipleri tarafından makul kuvvet kullanılarak, tutuklandı.