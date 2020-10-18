Lefkoşa’da 60 yaşındaki bir kişi, avlanması yasak yüzlerce pulyayı Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandı.Polisin açıklamasına göre, önceki gün 14.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan aracıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan O.B’nin aracında yapılan kontrolde, 937 adet avlanması yasak dondurulmuş Pulya türü yabani kuş tespit edildi.Polis açıklamasında, O.B hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.