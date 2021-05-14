Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangınlarda artmaya başladı.Mesarya bölgesinin hayvancılıkla uğraşan köylerinden biri olan Paşaköy'de ağıllar bölgesinde meydana gelen yangında yüzlerce balya kül oldu.Paşaköy ağıllar bölgesinde saat 13.00 sıralarında Ecevit Güvercin ile Adil Sadun ait ağılının yanında bulunan yığın halindeki rulo balyalarda henüz nedeni belli olmayan sebepten meydana gelen yangın kısa sürede tüm balyaların tutuşmasına sebep oldu.Yangına polis itfaiye, Vadili Belediye ve askeri birliğe ait su tankerleri ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.