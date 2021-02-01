Yusuf Kısa, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasasına aykırı hareketten tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gifa Holding isimli iş yerinde bugün polis tarafından yapılan kontrolde, güvenlik kameralarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasasına aykırı izinsiz olarak kurulduğu ve kamuya açık alanlardan görüntü kaydı yapıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ,iş yeri direktörü Yusuf Kısa hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.